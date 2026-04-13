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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Kursverlauf 13.04.2026 09:29:44

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Start ab

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Start ab

Der LUS-DAX fällt am Montagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Montag verbucht der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 1,07 Prozent auf 23 560,00 Punkte.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 468,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 580,50 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23 302,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, wies der LUS-DAX 25 383,00 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, bei 20 717,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 4,10 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 1,95 Prozent auf 1 492,40 EUR), Brenntag SE (+ 0,82 Prozent auf 58,96 EUR), EON SE (+ 0,15) Prozent auf 19,62 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,07 Prozent auf 549,80 EUR) und Deutsche Börse (-0,04 Prozent auf 252,40 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Commerzbank (-2,49 Prozent auf 33,70 EUR), MTU Aero Engines (-2,35 Prozent auf 320,00 EUR), Heidelberg Materials (-2,06 Prozent auf 185,80 EUR), Siemens Energy (-2,02 Prozent auf 163,84 EUR) und Continental (-1,84 Prozent auf 63,96 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 464 478 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 174,902 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,02 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,86 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Brenntag SE 57,94 0,45% Brenntag SE
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Deutsche Börse AG 255,80 0,04% Deutsche Börse AG
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Porsche Automobil Holding SE 32,76 -0,30% Porsche Automobil Holding SE
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