Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|XETRA-Handel im Blick
|
15.09.2026 17:58:51
Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus
Am Dienstag ging es im LUS-DAX via XETRA letztendlich um 0,31 Prozent auf 25 426,00 Punkte abwärts.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 167,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 476,00 Zählern.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 26 456,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 877,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 729,00 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Punkten.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,20 Prozent auf 1 028,60 EUR), QIAGEN (+ 1,88 Prozent auf 37,18 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,61 Prozent auf 333,50 EUR), RWE (+ 1,53 Prozent auf 58,28 EUR) und Symrise (+ 1,31 Prozent auf 89,40 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Zalando (-3,72 Prozent auf 21,75 EUR), Deutsche Bank (-2,37 Prozent auf 33,34 EUR), Daimler Truck (-1,82 Prozent auf 43,24 EUR), Deutsche Börse (-1,63 Prozent auf 277,40 EUR) und Continental (-1,49 Prozent auf 68,56 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 776 438 Aktien gehandelt. Mit 204,593 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. In puncto Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
17:58
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
15:58
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
11:10
|EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG (EQS Group)
|
11:10
|EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG (EQS Group)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|68,62
|-1,24%
|Daimler Truck
|43,29
|-1,73%
|Deutsche Bank AG
|33,42
|-2,01%
|Deutsche Börse AG
|277,70
|-1,21%
|Henkel KGaA Vz.
|72,82
|-0,52%
|MTU Aero Engines AG
|334,50
|1,64%
|QIAGEN N.V.
|37,01
|2,35%
|Rheinmetall AG
|1 025,80
|3,24%
|RWE AG St.
|58,02
|0,83%
|SAP SE
|188,12
|-0,12%
|Symrise AG
|89,26
|1,16%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|80,82
|-0,74%
|Vonovia SE
|17,99
|-0,11%
|Zalando
|21,76
|-3,42%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 442,00
|-0,25%