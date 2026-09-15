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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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XETRA-Handel im Blick 15.09.2026 17:58:51

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus

Der LUS-DAX bewegte sich zum Handelsschluss auf rotem Terrain.

Am Dienstag ging es im LUS-DAX via XETRA letztendlich um 0,31 Prozent auf 25 426,00 Punkte abwärts.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 167,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 476,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 26 456,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 877,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 729,00 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Punkten.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,20 Prozent auf 1 028,60 EUR), QIAGEN (+ 1,88 Prozent auf 37,18 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,61 Prozent auf 333,50 EUR), RWE (+ 1,53 Prozent auf 58,28 EUR) und Symrise (+ 1,31 Prozent auf 89,40 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Zalando (-3,72 Prozent auf 21,75 EUR), Deutsche Bank (-2,37 Prozent auf 33,34 EUR), Daimler Truck (-1,82 Prozent auf 43,24 EUR), Deutsche Börse (-1,63 Prozent auf 277,40 EUR) und Continental (-1,49 Prozent auf 68,56 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 776 438 Aktien gehandelt. Mit 204,593 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. In puncto Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Continental AG 68,62 -1,24% Continental AG
Daimler Truck 43,29 -1,73% Daimler Truck
Deutsche Bank AG 33,42 -2,01% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 277,70 -1,21% Deutsche Börse AG
Henkel KGaA Vz. 72,82 -0,52% Henkel KGaA Vz.
MTU Aero Engines AG 334,50 1,64% MTU Aero Engines AG
QIAGEN N.V. 37,01 2,35% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1 025,80 3,24% Rheinmetall AG
RWE AG St. 58,02 0,83% RWE AG St.
SAP SE 188,12 -0,12% SAP SE
Symrise AG 89,26 1,16% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 80,82 -0,74% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 17,99 -0,11% Vonovia SE
Zalando 21,76 -3,42% Zalando

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