Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
LUS-DAX-Kursverlauf 14.11.2025 17:58:55

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus

Der LUS-DAX verzeichnete am Freitag Verluste.

Am Freitag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,73 Prozent tiefer bei 23 881,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 606,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 113,00 Zählern.

LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 14.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 286,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, bei 24 425,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 19 214,00 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 19,62 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 24 773,50 Punkte. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 9,35 Prozent auf 110,50 EUR), Siemens (+ 1,48 Prozent auf 230,35 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,27 Prozent auf 43,87 EUR), Allianz (+ 1,16 Prozent auf 367,60 EUR) und EON SE (+ 0,40 Prozent auf 15,25 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Bayer (-5,11 Prozent auf 28,41 EUR), Commerzbank (-3,34 Prozent auf 33,54 EUR), Zalando (-3,29 Prozent auf 22,94 EUR), Deutsche Bank (-3,26 Prozent auf 31,87 EUR) und Merck (-3,21 Prozent auf 117,55 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 604 592 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 248,668 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,06 erwartet. Mit 5,11 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Enhaltene Werte
Zur L&S-DAX-Indikation
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten