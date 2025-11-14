Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|LUS-DAX-Kursverlauf
|
14.11.2025 17:58:55
Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus
Am Freitag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,73 Prozent tiefer bei 23 881,50 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 606,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 113,00 Zählern.
LUS-DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 14.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 286,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, bei 24 425,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 19 214,00 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 19,62 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 24 773,50 Punkte. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 9,35 Prozent auf 110,50 EUR), Siemens (+ 1,48 Prozent auf 230,35 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,27 Prozent auf 43,87 EUR), Allianz (+ 1,16 Prozent auf 367,60 EUR) und EON SE (+ 0,40 Prozent auf 15,25 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Bayer (-5,11 Prozent auf 28,41 EUR), Commerzbank (-3,34 Prozent auf 33,54 EUR), Zalando (-3,29 Prozent auf 22,94 EUR), Deutsche Bank (-3,26 Prozent auf 31,87 EUR) und Merck (-3,21 Prozent auf 117,55 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX
Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 604 592 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 248,668 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
LUS-DAX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,06 erwartet. Mit 5,11 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
