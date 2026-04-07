Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus

Zum Handelsschluss stand im XETRA-Handel ein Minus von 1,30 Prozent auf 22 912,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22 838,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23 406,50 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, mit 23 656,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 095,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 19 952,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,73 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell BASF (+ 1,94 Prozent auf 51,93 EUR), Brenntag SE (+ 1,30 Prozent auf 57,56 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,14 Prozent auf 39,11 EUR), Hannover Rück (+ 0,82 Prozent auf 272,00 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,35 Prozent auf 256,50 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Heidelberg Materials (-4,06 Prozent auf 170,35 EUR), adidas (-3,00 Prozent auf 130,85 EUR), QIAGEN (-2,89 Prozent auf 34,29 EUR), Beiersdorf (-2,57 Prozent auf 73,60 EUR) und Rheinmetall (-2,52 Prozent auf 1 531,00 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6 188 429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 173,849 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,04 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at