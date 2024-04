Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Handelsstart

So bewegt sich der LUS-DAX am Morgen.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,01 Prozent tiefer bei 18 186,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 18 160,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 218,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 05.03.2024, einen Wert von 17 695,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.01.2024, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 16 590,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.04.2023, wies der LUS-DAX 15 530,00 Punkte auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,61 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit RWE (+ 0,22 Prozent auf 31,23 EUR), Fresenius SE (+ 0,12 Prozent auf 25,23 EUR), Covestro (+ 0,00 Prozent auf 51,90 EUR), Daimler Truck (-0,17 Prozent auf 46,45 EUR) und EON SE (-0,20 Prozent auf 12,59 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Zalando (-2,57 Prozent auf 25,04 EUR), Siemens Energy (-2,39 Prozent auf 17,79 EUR), Merck (-2,25 Prozent auf 152,00 EUR), Sartorius vz (-2,00 Prozent auf 343,00 EUR) und Porsche (-1,94 Prozent auf 93,00 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 156 849 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 208,023 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Mit 7,04 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at