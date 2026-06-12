Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter

Aktuell halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,10 Prozent auf 24 585,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 495,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 755,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, notierte der LUS-DAX bei 24 031,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 509,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, wies der LUS-DAX 23 758,00 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 0,079 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 509,50 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Punkten.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 6,29 Prozent auf 28,66 EUR), Heidelberg Materials (+ 5,74 Prozent auf 183,20 EUR), Vonovia SE (+ 4,33 Prozent auf 20,60 EUR), Commerzbank (+ 4,25 Prozent auf 37,30 EUR) und Continental (+ 4,13 Prozent auf 72,64 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil RWE (-1,53 Prozent auf 56,62 EUR), EON SE (-1,33 Prozent auf 18,15 EUR), Scout24 (-0,94 Prozent auf 73,60 EUR), Deutsche Börse (-0,89 Prozent auf 244,20 EUR) und Brenntag SE (-0,82 Prozent auf 55,46 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 819 329 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 196,969 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at