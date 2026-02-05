Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

LUS-DAX-Performance 05.02.2026 09:29:26

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstag.

Am Donnerstag tendiert der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,23 Prozent leichter bei 24 615,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 584,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 674,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 05.01.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 854,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, bei 24 101,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 21 640,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,201 Prozent aufwärts. Bei 25 509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Börse (+ 2,38 Prozent auf 210,80 EUR), SAP SE (+ 1,89 Prozent auf 170,36 EUR), Zalando (+ 1,84 Prozent auf 22,11 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,59 Prozent auf 216,90 EUR) und GEA (+ 1,54 Prozent auf 62,80 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-3,66 Prozent auf 1 618,00 EUR), EON SE (-2,12 Prozent auf 17,57 EUR), Hannover Rück (-2,02 Prozent auf 242,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,93 Prozent auf 103,95 EUR) und BMW (-1,45 Prozent auf 89,72 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 624 949 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 203,415 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,40 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,94 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

Analysen zu BMW AG

06.02.26 BMW Outperform Bernstein Research
06.02.26 BMW Neutral UBS AG
05.02.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
05.02.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 103,25 -1,05% Beiersdorf AG
BMW AG 88,48 -0,09% BMW AG
Deutsche Börse AG 215,10 0,84% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 30,26 -0,88% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 17,70 1,49% E.ON SE
GEA 62,65 0,48% GEA
Hannover Rück 249,80 1,13% Hannover Rück
Heidelberg Materials 216,40 2,51% Heidelberg Materials
Porsche Automobil Holding SE 35,43 0,03% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 604,00 0,41% Rheinmetall AG
SAP SE 171,66 2,39% SAP SE
Siemens AG 251,80 2,96% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 100,90 -0,74% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 21,37 -1,02% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 775,00 1,53%

