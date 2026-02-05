Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstag.

Am Donnerstag tendiert der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,23 Prozent leichter bei 24 615,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 584,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 674,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 05.01.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 854,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, bei 24 101,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 21 640,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,201 Prozent aufwärts. Bei 25 509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Börse (+ 2,38 Prozent auf 210,80 EUR), SAP SE (+ 1,89 Prozent auf 170,36 EUR), Zalando (+ 1,84 Prozent auf 22,11 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,59 Prozent auf 216,90 EUR) und GEA (+ 1,54 Prozent auf 62,80 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-3,66 Prozent auf 1 618,00 EUR), EON SE (-2,12 Prozent auf 17,57 EUR), Hannover Rück (-2,02 Prozent auf 242,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,93 Prozent auf 103,95 EUR) und BMW (-1,45 Prozent auf 89,72 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 624 949 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 203,415 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,40 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,94 Prozent, die höchste im Index.

