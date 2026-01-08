TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|MDAX-Kursentwicklung
|
08.01.2026 12:27:03
Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag schwächer
Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,76 Prozent schwächer bei 31 819,37 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 376,156 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,061 Prozent auf 32 045,01 Punkte an der Kurstafel, nach 32 064,64 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 31 778,81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32 125,91 Punkten lag.
So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 2,12 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, wies der MDAX einen Wert von 29 665,08 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, lag der MDAX bei 30 848,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, wurde der MDAX auf 25 574,85 Punkte taxiert.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,83 Prozent auf 79,90 EUR), RATIONAL (+ 2,69 Prozent auf 686,00 EUR), RENK (+ 2,52 Prozent auf 63,42 EUR), United Internet (+ 1,85 Prozent auf 29,74 EUR) und Fraport (+ 1,70 Prozent auf 74,80 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-3,76 Prozent auf 19,97 EUR), PUMA SE (-3,52 Prozent auf 21,66 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,05 Prozent auf 41,34 EUR), Evonik (-2,49 Prozent auf 12,94 EUR) und TRATON (-2,48 Prozent auf 31,44 EUR).
MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 359 829 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,428 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Im Index bietet die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu TUI AG
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX steigt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
08.01.26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
08.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.01.26
|MDAX aktuell: MDAX steigt mittags (finanzen.at)
|
07.01.26
|MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TUI von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)