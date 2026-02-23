Aurubis Aktie

WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

MDAX-Performance im Blick 23.02.2026 09:29:57

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX beginnt Handel mit Verlusten

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX beginnt Handel mit Verlusten

So bewegt sich der MDAX am ersten Tag der Woche.

Am Montag verliert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,90 Prozent auf 31 537,20 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 379,736 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,210 Prozent auf 31 756,47 Punkte an der Kurstafel, nach 31 823,39 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 31 756,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 532,92 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.01.2026, wurde der MDAX mit 31 746,12 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bewegte sich der MDAX bei 28 263,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bei 27 501,51 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 1,80 Prozent zu. Bei 32 383,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 30 597,95 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Aurubis (+ 2,42 Prozent auf 173,50 EUR), Lufthansa (+ 0,86 Prozent auf 9,17 EUR), HUGO BOSS (+ 0,84 Prozent auf 37,37 EUR), freenet (+ 0,59 Prozent auf 30,92 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,48 Prozent auf 84,00 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen TeamViewer (-2,68 Prozent auf 4,72 EUR), Jungheinrich (-2,66 Prozent auf 36,58 EUR), Nemetschek SE (-2,37 Prozent auf 66,00 EUR), Sartorius vz (-2,26 Prozent auf 233,60 EUR) und AUMOVIO (-2,23 Prozent auf 40,26 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 183 198 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,825 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Aurubis

Analysen zu Aurubis

06.02.26 Aurubis Neutral UBS AG
06.02.26 Aurubis Verkaufen DZ BANK
06.02.26 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
16.01.26 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
14.01.26 Aurubis Hold Warburg Research
Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 41,30 0,58% AUMOVIO
Aurubis 174,10 2,59% Aurubis
freenet AG 31,02 1,04% freenet AG
HELLA GmbH & Co. KGaA 83,50 -0,12% HELLA GmbH & Co. KGaA
HUGO BOSS AG 37,70 2,09% HUGO BOSS AG
Jungheinrich AG 36,86 -1,92% Jungheinrich AG
Lufthansa AG 9,15 1,04% Lufthansa AG
Nemetschek SE 66,80 -1,18% Nemetschek SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,12 0,29% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Sartorius AG Vz. 233,70 -1,77% Sartorius AG Vz.
TeamViewer 4,72 -2,03% TeamViewer
thyssenkrupp AG 11,38 0,18% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 99,15 -0,25% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 742,67 -0,25%

