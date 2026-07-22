Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone

Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,53 Prozent schwächer bei 31 644,83 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 348,502 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,355 Prozent auf 31 699,90 Punkte an der Kurstafel, nach 31 812,87 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 31 712,62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 629,87 Punkten lag.

MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,312 Prozent abwärts. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 22.06.2026, den Wert von 32 574,46 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, bei 31 176,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 31 127,86 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,15 Prozent nach oben. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. 26 803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell IONOS (+ 1,38 Prozent auf 30,80 EUR), Talanx (+ 1,26 Prozent auf 112,10 EUR), K+S (+ 0,57 Prozent auf 14,16 EUR), PUMA SE (+ 0,56 Prozent auf 28,80 EUR) und United Internet (+ 0,50 Prozent auf 24,02 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Salzgitter (-3,45 Prozent auf 53,10 EUR), AIXTRON SE (-2,71 Prozent auf 41,29 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,62 Prozent auf 81,85 EUR), JENOPTIK (-2,10 Prozent auf 39,22 EUR) und Siltronic (-1,76 Prozent auf 83,85 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 141 226 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,767 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,79 erwartet. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at