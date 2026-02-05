Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt am Donnerstagnachmittag zurück

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,39 Prozent schwächer bei 31 402,39 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 371,740 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,145 Prozent auf 31 479,03 Punkte an der Kurstafel, nach 31 524,63 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 735,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 31 237,02 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 1,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, bewegte sich der MDAX bei 31 454,32 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, bei 29 374,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, wies der MDAX einen Stand von 26 648,25 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,36 Prozent. 32 383,56 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 30 597,95 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell RATIONAL (+ 11,50 Prozent auf 741,50 EUR), thyssenkrupp (+ 2,98 Prozent auf 11,22 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,64 Prozent auf 66,15 EUR), AIXTRON SE (+ 2,44 Prozent auf 20,54 EUR) und Fraport (+ 2,10 Prozent auf 80,30 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Delivery Hero (-9,95 Prozent auf 22,98 EUR), AUTO1 (-4,31 Prozent auf 24,44 EUR), Porsche vz (-2,89 Prozent auf 40,02 EUR), Aurubis (-2,52 Prozent auf 162,70 EUR) und LANXESS (-2,35 Prozent auf 19,53 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Evonik-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 012 136 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,923 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die Evonik-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,92 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at