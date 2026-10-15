Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstag.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,49 Prozent schwächer bei 29 903,41 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 334,621 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,060 Prozent tiefer bei 30 031,98 Punkten, nach 30 050,15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Donnerstag bei 30 076,92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 849,58 Punkten erreichte.

MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 0,510 Prozent. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 31 135,75 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 15.07.2026, den Wert von 32 100,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der MDAX-Kurs bei 29 786,81 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,47 Prozent nach. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell flatexDEGIRO (+ 3,55 Prozent auf 25,10 EUR), PUMA SE (+ 2,97 Prozent auf 24,25 EUR), Fraport (+ 2,65 Prozent auf 60,00 EUR), freenet (+ 2,51 Prozent auf 22,86 EUR) und LEG Immobilien (+ 2,29 Prozent auf 46,40 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,85 Prozent auf 55,40 EUR), AIXTRON SE (-9,78 Prozent auf 32,02 EUR), Siltronic (-8,64 Prozent auf 65,00 EUR), Elmos Semiconductor (-6,58 Prozent auf 125,00 EUR) und JENOPTIK (-3,75 Prozent auf 37,46 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 269 144 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 36,627 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at