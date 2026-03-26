RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
26.03.2026 09:29:40
Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Donnerstagshandels
Um 09:12 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1,39 Prozent schwächer bei 28 420,26 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 335,932 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,740 Prozent schwächer bei 28 608,15 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 28 821,32 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 28 420,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 28 608,15 Punkten erreichte.
MDAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 4,18 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 26.02.2026, einen Stand von 31 452,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bewegte sich der MDAX bei 30 302,78 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 26.03.2025, einen Wert von 28 864,48 Punkten auf.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,26 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
MDAX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Evonik (+ 0,85 Prozent auf 15,45 EUR), Schaeffler (+ 0,70 Prozent auf 7,24 EUR), Fraport (+ 0,26 Prozent auf 75,70 EUR), FUCHS SE VZ (-0,12 Prozent auf 34,72 EUR) und AUTO1 (-0,12 Prozent auf 16,16 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,89 Prozent auf 76,80 EUR), Aurubis (-4,62 Prozent auf 148,60 EUR), Salzgitter (-4,59 Prozent auf 36,20 EUR), RENK (-4,14 Prozent auf 50,19 EUR) und DEUTZ (-3,77 Prozent auf 8,68 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 368 134 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 33,069 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick
Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,86 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|26.03.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2,21
|-4,42%
|Aurubis
|148,80
|-4,12%
|AUTO1
|15,73
|-2,78%
|DEUTZ AG
|8,47
|-6,57%
|Evonik AG
|15,39
|0,79%
|Fraport AG
|75,50
|0,33%
|freenet AG
|26,18
|-1,43%
|FUCHS SE VZ
|35,06
|1,45%
|Lufthansa AG
|7,57
|-0,73%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|37,63
|0,35%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|31,88
|-1,85%
|RENK
|48,49
|-7,19%
|Salzgitter
|36,54
|-2,61%
|Schaeffler AG
|7,23
|1,05%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|77,45
|-4,09%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|28 264,78
|-1,93%
