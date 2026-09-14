Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|MDAX aktuell
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14.09.2026 15:58:53
Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zurück
Der MDAX sinkt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,82 Prozent auf 31 088,78 Punkte. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 352,088 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,380 Prozent tiefer bei 31 543,31 Punkten in den Montagshandel, nach 31 663,79 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 31 619,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 081,83 Punkten lag.
MDAX auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 32 464,39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 083,10 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 175,16 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,352 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 3,51 Prozent auf 60,45 EUR), K+S (+ 1,69 Prozent auf 16,87 EUR), Evonik (+ 1,34 Prozent auf 18,10 EUR), Talanx (+ 1,32 Prozent auf 122,80 EUR) und IONOS (+ 1,04 Prozent auf 35,12 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil AIXTRON SE (-11,77 Prozent auf 33,12 EUR), Siltronic (-10,05 Prozent auf 67,10 EUR), JENOPTIK (-8,19 Prozent auf 37,90 EUR), Salzgitter (-8,02 Prozent auf 51,05 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,77 Prozent auf 65,85 EUR).
Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 080 916 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,002 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte
In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8,12 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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