Um 12:10 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,81 Prozent tiefer bei 30 282,18 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 343,895 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,554 Prozent auf 30 359,02 Punkte an der Kurstafel, nach 30 528,26 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 30 115,08 Punkte, das Tageshoch hingegen 30 366,91 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 30 656,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 356,98 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, betrug der MDAX-Kurs 29 086,93 Punkte.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,25 Prozent nach. Bei 33 547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern markiert.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell RTL (+ 2,20 Prozent auf 32,45 EUR), Evonik (+ 1,42 Prozent auf 21,50 EUR), Aroundtown SA (+ 1,14 Prozent auf 1,68 EUR), K+S (+ 1,00 Prozent auf 13,10 EUR) und CTS Eventim (+ 0,99 Prozent auf 61,30 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Ströer SE (-3,61 Prozent auf 37,42 EUR), IONOS (-3,23 Prozent auf 35,94 EUR), AUMOVIO (-3,05 Prozent auf 30,15 EUR), LANXESS (-3,05 Prozent auf 12,72 EUR) und HENSOLDT (-2,99 Prozent auf 78,64 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 965 735 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 39,114 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,50 erwartet. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at