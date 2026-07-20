JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|MDAX-Entwicklung
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20.07.2026 15:59:00
Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,36 Prozent tiefer bei 31 750,82 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 350,873 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,379 Prozent auf 31 743,84 Punkte an der Kurstafel, nach 31 864,73 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 31 598,20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 32 027,50 Einheiten.
MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Stand von 32 638,42 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 20.04.2026, einen Wert von 31 505,32 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, lag der MDAX-Kurs bei 31 098,37 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,49 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 5,41 Prozent auf 41,72 EUR), thyssenkrupp (+ 1,95 Prozent auf 12,05 EUR), Salzgitter (+ 1,81 Prozent auf 56,35 EUR), JENOPTIK (+ 1,76 Prozent auf 39,32 EUR) und PUMA SE (+ 1,57 Prozent auf 29,13 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen WACKER CHEMIE (-3,68 Prozent auf 86,45 EUR), LANXESS (-3,59 Prozent auf 14,76 EUR), AUMOVIO (-3,33 Prozent auf 34,80 EUR), Siltronic (-2,74 Prozent auf 83,45 EUR) und Schaeffler (-2,68 Prozent auf 7,98 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im MDAX
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1 751 019 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 40,148 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
MDAX-Fundamentaldaten
2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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