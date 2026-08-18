Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Index im Blick
|
18.08.2026 09:28:43
Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein
Am Dienstag tendiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,23 Prozent schwächer bei 32 283,20 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 357,803 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,356 Prozent auf 32 241,91 Punkte an der Kurstafel, nach 32 356,98 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 32 306,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 32 202,99 Einheiten.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 31 864,73 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 31 440,09 Punkten. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 18.08.2025, mit 30 993,03 Punkten bewertet.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,21 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern markiert.
Tops und Flops im MDAX aktuell
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit United Internet (+ 2,25 Prozent auf 24,54 EUR), AUTO1 (+ 2,02 Prozent auf 21,22 EUR), freenet (+ 1,52 Prozent auf 24,10 EUR), Salzgitter (+ 0,77 Prozent auf 52,60 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 0,60 Prozent auf 100,60 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen LANXESS (-4,65 Prozent auf 14,36 EUR), AIXTRON SE (-3,86 Prozent auf 40,55 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,37 Prozent auf 81,80 EUR), Siltronic (-2,73 Prozent auf 87,35 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,20 Prozent auf 151,00 EUR).
Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 428 763 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 40,726 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Salzgitter
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17.08.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste (finanzen.at)
|
17.08.26
|Börse Frankfurt: MDAX notiert am Mittag um Vortagesschluss (finanzen.at)
|
17.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
14.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
14.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Frankfurt: MDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.08.26
|XETRA-Handel MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Elmos Semiconductor
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|39,53
|-6,42%
|AUTO1
|21,04
|0,96%
|Elmos Semiconductor
|147,40
|-4,16%
|freenet AG
|24,16
|1,85%
|LANXESS AG
|14,37
|-3,94%
|Lufthansa AG
|7,96
|-1,09%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,42
|0,59%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,47
|0,54%
|Salzgitter
|51,65
|-0,48%
|Siltronic AG
|84,35
|-5,60%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|80,35
|-4,80%
|thyssenkrupp AG
|13,84
|-0,18%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|98,10
|-1,80%
|United Internet AG
|24,36
|1,84%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 142,37
|-0,66%