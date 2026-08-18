Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Index im Blick 18.08.2026 09:28:43

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.

Am Dienstag tendiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,23 Prozent schwächer bei 32 283,20 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 357,803 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,356 Prozent auf 32 241,91 Punkte an der Kurstafel, nach 32 356,98 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 306,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 32 202,99 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 31 864,73 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 31 440,09 Punkten. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 18.08.2025, mit 30 993,03 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,21 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern markiert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit United Internet (+ 2,25 Prozent auf 24,54 EUR), AUTO1 (+ 2,02 Prozent auf 21,22 EUR), freenet (+ 1,52 Prozent auf 24,10 EUR), Salzgitter (+ 0,77 Prozent auf 52,60 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 0,60 Prozent auf 100,60 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen LANXESS (-4,65 Prozent auf 14,36 EUR), AIXTRON SE (-3,86 Prozent auf 40,55 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,37 Prozent auf 81,80 EUR), Siltronic (-2,73 Prozent auf 87,35 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,20 Prozent auf 151,00 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 428 763 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 40,726 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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29.06.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
09.06.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 39,53 -6,42% AIXTRON SE
AUTO1 21,04 0,96% AUTO1
Elmos Semiconductor 147,40 -4,16% Elmos Semiconductor
freenet AG 24,16 1,85% freenet AG
LANXESS AG 14,37 -3,94% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,96 -1,09% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 27,42 0,59% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,47 0,54% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 51,65 -0,48% Salzgitter
Siltronic AG 84,35 -5,60% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 80,35 -4,80% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 13,84 -0,18% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 98,10 -1,80% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
United Internet AG 24,36 1,84% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 142,37 -0,66%

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