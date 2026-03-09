freenet Aktie

Kursentwicklung im Fokus 09.03.2026 09:29:02

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus

Aktueller Marktbericht zum MDAX.

Am Montag fällt der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 2,91 Prozent auf 28 625,08 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 350,853 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,73 Prozent auf 28 971,65 Punkte an der Kurstafel, nach 29 482,78 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 28 609,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28 992,29 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, stand der MDAX bei 31 965,87 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.12.2025, den Wert von 29 729,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, betrug der MDAX-Kurs 29 560,30 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 7,60 Prozent nach. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Bei 28 609,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit HELLA GmbH (+ 0,92 Prozent auf 77,10 EUR), HENSOLDT (+ 0,81 Prozent auf 74,30 EUR), LANXESS (+ 0,37 Prozent auf 13,57 EUR), K+S (-0,13 Prozent auf 15,04 EUR) und Talanx (-1,16 Prozent auf 102,20 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Aroundtown SA (-4,96 Prozent auf 2,57 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,85 Prozent auf 40,04 EUR), Lufthansa (-4,41 Prozent auf 7,76 EUR), thyssenkrupp (-4,26 Prozent auf 8,77 EUR) und WACKER CHEMIE (-4,08 Prozent auf 63,55 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 129 700 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 32,878 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 2,59 -4,36% Aroundtown SA
freenet AG 27,42 -0,15% freenet AG
HELLA GmbH & Co. KGaA 75,90 -0,26% HELLA GmbH & Co. KGaA
HENSOLDT 76,40 3,10% HENSOLDT
K+S AG 15,64 3,71% K+S AG
LANXESS AG 13,66 1,71% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,87 -3,60% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 37,90 0,00% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 42,46 0,47% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Talanx AG 102,70 -0,58% Talanx AG
TeamViewer 4,76 0,34% TeamViewer
thyssenkrupp AG 8,94 -2,91% thyssenkrupp AG
WACKER CHEMIE AG 67,20 1,20% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 28 875,10 -2,06%

