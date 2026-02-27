AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Index im Blick
|
27.02.2026 15:58:47
Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX nachmittags leichter
Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,10 Prozent tiefer bei 31 422,24 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 375,327 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,014 Prozent auf 31 457,14 Punkte an der Kurstafel, nach 31 452,62 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der MDAX bei 31 422,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 31 742,74 Punkten.
MDAX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 1,05 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 27.01.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31 727,85 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 531,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 558,19 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1,43 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
MDAX-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit United Internet (+ 14,48 Prozent auf 28,30 EUR), freenet (+ 6,01 Prozent auf 27,88 EUR), AIXTRON SE (+ 5,51 Prozent auf 26,99 EUR), Nordex (+ 3,39 Prozent auf 43,26 EUR) und CTS Eventim (+ 3,28 Prozent auf 67,70 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil PUMA SE (-6,04 Prozent auf 23,33 EUR), Lufthansa (-4,60 Prozent auf 8,99 EUR), AUTO1 (-3,30 Prozent auf 16,98 EUR), Delivery Hero (-3,26 Prozent auf 19,88 EUR) und LANXESS (-2,94 Prozent auf 18,79 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 3 089 780 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 37,137 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,49 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Delivery Hero
|
27.02.26
|AKTIE IM FOKUS 3: Delivery Hero nach Zahlen und Schwankungen doch im Minus (dpa-AFX)
|
27.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
27.02.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Delivery Hero reduziert anfängliche Kursverluste deutlich (dpa-AFX)
|
27.02.26
|ROUNDUP 2: Delivery Hero steigert operativen Gewinn - noch kein Ausblick 2026 (dpa-AFX)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX nachmittags leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag fester (finanzen.at)
|
27.02.26
|ROUNDUP: Delivery Hero steigert operativen Gewinn - Aber noch kein Ausblick 2026 (dpa-AFX)
|
27.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero sehr schwach - Telefonkonferenz rückt in den Blick (dpa-AFX)
Analysen zu Delivery Hero
|27.02.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|27,22
|7,89%
|AUTO1
|17,01
|-1,85%
|CTS Eventim
|68,60
|4,73%
|Delivery Hero
|19,59
|-4,93%
|freenet AG
|27,66
|2,29%
|LANXESS AG
|18,86
|-2,68%
|Lufthansa AG
|9,03
|-3,61%
|Nordex AG
|42,68
|2,74%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,03
|-1,08%
|PUMA SE
|23,44
|-4,01%
|TeamViewer
|4,59
|-1,71%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|94,85
|-0,11%
|United Internet AG
|27,40
|10,93%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 560,34
|0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.