Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX nachmittags leichter

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,10 Prozent tiefer bei 31 422,24 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 375,327 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,014 Prozent auf 31 457,14 Punkte an der Kurstafel, nach 31 452,62 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 31 422,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 31 742,74 Punkten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 1,05 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 27.01.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31 727,85 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 531,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 558,19 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1,43 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit United Internet (+ 14,48 Prozent auf 28,30 EUR), freenet (+ 6,01 Prozent auf 27,88 EUR), AIXTRON SE (+ 5,51 Prozent auf 26,99 EUR), Nordex (+ 3,39 Prozent auf 43,26 EUR) und CTS Eventim (+ 3,28 Prozent auf 67,70 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil PUMA SE (-6,04 Prozent auf 23,33 EUR), Lufthansa (-4,60 Prozent auf 8,99 EUR), AUTO1 (-3,30 Prozent auf 16,98 EUR), Delivery Hero (-3,26 Prozent auf 19,88 EUR) und LANXESS (-2,94 Prozent auf 18,79 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 3 089 780 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 37,137 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,49 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

