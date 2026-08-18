Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Dienstagmittag leichter

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,58 Prozent tiefer bei 32 169,32 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 357,803 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,356 Prozent schwächer bei 32 241,91 Punkten in den Dienstagshandel, nach 32 356,98 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 306,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 32 094,08 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der MDAX bei 31 864,73 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 31 440,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wurde der MDAX mit 30 993,03 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,84 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Nemetschek SE (+ 2,97 Prozent auf 62,35 EUR), Bechtle (+ 1,96 Prozent auf 35,42 EUR), freenet (+ 1,35 Prozent auf 24,06 EUR), IONOS (+ 1,10 Prozent auf 33,18 EUR) und AUTO1 (+ 0,87 Prozent auf 20,98 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Siltronic (-6,51 Prozent auf 83,95 EUR), AIXTRON SE (-6,24 Prozent auf 39,55 EUR), LANXESS (-4,98 Prozent auf 14,31 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,73 Prozent auf 80,65 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,53 Prozent auf 147,40 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 287 148 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 40,726 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,27 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at