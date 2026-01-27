Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Am Dienstag fällt der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,38 Prozent auf 31 704,54 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 372,380 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,166 Prozent stärker bei 31 879,13 Punkten in den Handel, nach 31 826,25 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 31 909,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 31 607,22 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der MDAX mit 30 302,78 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.10.2025, wurde der MDAX mit 30 140,88 Punkten gehandelt. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 27.01.2025, einen Stand von 26 104,10 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 2,34 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. 30 597,95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit PUMA SE (+ 7,63 Prozent auf 23,28 EUR), Fielmann (+ 1,98 Prozent auf 41,15 EUR), HENSOLDT (+ 1,95 Prozent auf 86,20 EUR), Nordex (+ 1,36 Prozent auf 34,20 EUR) und RENK (+ 1,34 Prozent auf 58,25 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Nemetschek SE (-5,71 Prozent auf 76,75 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,27 Prozent auf 27,84 EUR), K+S (-2,25 Prozent auf 13,88 EUR), TeamViewer (-2,24 Prozent auf 5,69 EUR) und LANXESS (-2,00 Prozent auf 17,61 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die PUMA SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 980 763 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 38,139 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,41 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 8,44 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Evonik-Aktie an.

Redaktion finanzen.at