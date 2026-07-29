Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|MDAX-Marktbericht
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29.07.2026 15:58:32
Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter
Um 15:41 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,02 Prozent auf 32 389,02 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 354,963 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,199 Prozent auf 32 459,68 Punkte an der Kurstafel, nach 32 395,32 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 552,02 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 148,75 Zählern.
So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,487 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 483,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, wurde der MDAX mit 30 010,78 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, wies der MDAX einen Stand von 31 174,76 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,55 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell KRONES (+ 4,75 Prozent auf 119,20 EUR), Nordex (+ 2,85 Prozent auf 38,30 EUR), LANXESS (+ 2,13 Prozent auf 15,83 EUR), Bechtle (+ 2,05 Prozent auf 37,84 EUR) und Evonik (+ 1,88 Prozent auf 17,32 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil AUTO1 (-6,22 Prozent auf 22,30 EUR), Salzgitter (-4,80 Prozent auf 51,60 EUR), DWS Group GmbH (-4,67 Prozent auf 68,40 EUR), Elmos Semiconductor (-4,38 Prozent auf 139,60 EUR) und DEUTZ (-2,29 Prozent auf 9,80 EUR).
Die teuersten MDAX-Konzerne
Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 744 749 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 41,113 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 2,87 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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