Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Letztendlich gab der MDAX im XETRA-Handel um 0,27 Prozent auf 30 770,68 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 342,517 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,559 Prozent leichter bei 30 682,89 Punkten in den Dienstagshandel, nach 30 855,37 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 31 106,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30 468,67 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Stand von 30 450,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, stand der MDAX noch bei 32 511,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29 835,06 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 0,675 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Lufthansa (+ 3,94 Prozent auf 7,76 EUR), Nordex (+ 3,18 Prozent auf 38,96 EUR), Aroundtown SA (+ 2,23 Prozent auf 1,51 EUR), AIXTRON SE (+ 1,88 Prozent auf 34,22 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,71 Prozent auf 89,40 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen CTS Eventim (-5,90 Prozent auf 60,65 EUR), Schaeffler (-5,19 Prozent auf 5,66 EUR), AUMOVIO (-4,34 Prozent auf 33,05 EUR), AUTO1 (-3,49 Prozent auf 17,95 EUR) und Nemetschek SE (-3,48 Prozent auf 73,45 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 10 471 289 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,981 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at