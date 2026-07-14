Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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Index-Performance im Fokus 14.07.2026 09:29:16

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start leichter

So bewegt sich der MDAX am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag verbucht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,41 Prozent auf 31 850,74 Punkte. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 349,839 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,760 Prozent schwächer bei 31 738,87 Punkten, nach 31 981,81 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 695,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 31 867,00 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 32 083,10 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 14.04.2026, mit 30 534,94 Punkten bewertet. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 14.07.2025, einen Stand von 31 211,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,81 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten registriert.

Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 7,00 Prozent auf 55,00 EUR), LANXESS (+ 2,88 Prozent auf 16,08 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,56 Prozent auf 86,00 EUR), Siltronic (+ 2,53 Prozent auf 97,35 EUR) und Evonik (+ 1,86 Prozent auf 16,96 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Fraport (-3,75 Prozent auf 67,95 EUR), TUI (-2,20 Prozent auf 6,92 EUR), IONOS (-2,14 Prozent auf 30,24 EUR), PUMA SE (-1,97 Prozent auf 28,39 EUR) und Sartorius vz (-1,92 Prozent auf 244,70 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 801 286 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 39,665 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,72 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,41 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Evonik AG 17,12 3,38% Evonik AG
Fraport AG 67,20 -4,34% Fraport AG
freenet AG 23,86 0,34% freenet AG
IONOS 30,14 -1,76% IONOS
LANXESS AG 15,95 2,57% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,93 -1,72% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 27,05 0,11% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,85 -1,06% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 28,37 -0,39% PUMA SE
Salzgitter 54,55 6,75% Salzgitter
Sartorius AG Vz. 245,70 -0,57% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 95,05 1,60% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 85,15 2,84% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 11,69 1,92% thyssenkrupp AG
TUI AG 6,94 -1,17% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 712,54 -0,84%

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