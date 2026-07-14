Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Index-Performance im Fokus
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14.07.2026 09:29:16
Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start leichter
Am Dienstag verbucht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,41 Prozent auf 31 850,74 Punkte. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 349,839 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,760 Prozent schwächer bei 31 738,87 Punkten, nach 31 981,81 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 31 695,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 31 867,00 Einheiten.
So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 32 083,10 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 14.04.2026, mit 30 534,94 Punkten bewertet. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 14.07.2025, einen Stand von 31 211,23 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,81 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten registriert.
Tops und Flops im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 7,00 Prozent auf 55,00 EUR), LANXESS (+ 2,88 Prozent auf 16,08 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,56 Prozent auf 86,00 EUR), Siltronic (+ 2,53 Prozent auf 97,35 EUR) und Evonik (+ 1,86 Prozent auf 16,96 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Fraport (-3,75 Prozent auf 67,95 EUR), TUI (-2,20 Prozent auf 6,92 EUR), IONOS (-2,14 Prozent auf 30,24 EUR), PUMA SE (-1,97 Prozent auf 28,39 EUR) und Sartorius vz (-1,92 Prozent auf 244,70 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 801 286 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 39,665 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,72 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,41 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
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13.07.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
13.07.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.07.26
|Börse Frankfurt in Grün: So performt der MDAX aktuell (finanzen.at)
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13.07.26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
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10.07.26
|Lufthansa-Aktie dennoch im Plus: Kursziele der Analysten driften weit auseinander (finanzen.at)
|
09.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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09.07.26
|Gewinne in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|13.07.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13.07.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|07.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|17,12
|3,38%
|Fraport AG
|67,20
|-4,34%
|freenet AG
|23,86
|0,34%
|IONOS
|30,14
|-1,76%
|LANXESS AG
|15,95
|2,57%
|Lufthansa AG
|8,93
|-1,72%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,05
|0,11%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,85
|-1,06%
|PUMA SE
|28,37
|-0,39%
|Salzgitter
|54,55
|6,75%
|Sartorius AG Vz.
|245,70
|-0,57%
|Siltronic AG
|95,05
|1,60%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|85,15
|2,84%
|thyssenkrupp AG
|11,69
|1,92%
|TUI AG
|6,94
|-1,17%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 712,54
|-0,84%