Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt am Dienstagmittag ab

Am Dienstag verliert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 2,07 Prozent auf 30 736,95 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 373,923 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,447 Prozent auf 31 245,22 Punkte an der Kurstafel, nach 31 385,57 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30 721,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 245,22 Punkten lag.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 30 361,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wies der MDAX 30 209,22 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 20.01.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 26 001,96 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,784 Prozent zurück. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Fraport (+ 1,07 Prozent auf 75,45 EUR), AUMOVIO (+ 0,81 Prozent auf 42,50 EUR), HELLA GmbH (+ 0,64 Prozent auf 78,30 EUR), K+S (+ 0,53 Prozent auf 13,40 EUR) und IONOS (-0,18 Prozent auf 27,30 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Carl Zeiss Meditec (-6,40 Prozent auf 35,12 EUR), HOCHTIEF (-4,23 Prozent auf 348,80 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,03 Prozent auf 95,20 EUR), TRATON (-3,76 Prozent auf 29,18 EUR) und Aroundtown SA (-3,59 Prozent auf 2,58 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 984 510 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 36,595 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Im MDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,75 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at