WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
07.04.2026 15:58:49
Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt nachmittags ab
Am Dienstag verbucht der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,22 Prozent auf 28 851,36 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 345,558 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,250 Prozent stärker bei 28 988,69 Punkten in den Dienstagshandel, nach 28 916,26 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 28 786,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 215,42 Punkten verzeichnete.
MDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, lag der MDAX bei 29 482,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 064,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 24 640,54 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 6,87 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell WACKER CHEMIE (+ 4,57 Prozent auf 85,80 EUR), K+S (+ 3,96 Prozent auf 17,07 EUR), Salzgitter (+ 2,81 Prozent auf 39,58 EUR), Aurubis (+ 2,76 Prozent auf 156,20 EUR) und flatexDEGIRO (+ 2,53 Prozent auf 30,82 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Delivery Hero (-4,56 Prozent auf 15,82 EUR), HENSOLDT (-2,94 Prozent auf 80,90 EUR), DWS Group GmbH (-2,89 Prozent auf 53,80 EUR), AUTO1 (-2,85 Prozent auf 15,01 EUR) und Sartorius vz (-2,40 Prozent auf 207,30 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 363 011 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 35,529 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick
Die TUI-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,60 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Nachrichten zu Aurubis
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Aurubis auf 'Buy' - Ziel noch auf 176 Euro (dpa-AFX)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: MDAX steigt zum Start (finanzen.at)
|
01.04.26
|MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aurubis-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
27.03.26
|EQS-PVR: Aurubis AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
26.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags in Rot (finanzen.at)