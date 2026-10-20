Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Verlustzone

Zum Handelsende tendierte der MDAX im XETRA-Handel 0,36 Prozent schwächer bei 30 402,29 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 341,034 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 30 352,63 Zählern und damit 0,526 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (30 513,26 Punkte).

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 29 954,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 581,96 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, notierte der MDAX bei 31 083,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 680,71 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 20.10.2025, einen Wert von 30 209,22 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,86 Prozent abwärts. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit TAG Immobilien (+ 4,45 Prozent auf 10,80 EUR), AUTO1 (+ 3,22 Prozent auf 18,59 EUR), IONOS (+ 2,59 Prozent auf 35,70 EUR), Lufthansa (+ 2,51 Prozent auf 7,28 EUR) und KION GROUP (+ 2,14 Prozent auf 34,82 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Nemetschek SE (-4,92 Prozent auf 72,50 EUR), K+S (-4,83 Prozent auf 13,00 EUR), Aurubis (-4,68 Prozent auf 142,50 EUR), AIXTRON SE (-4,12 Prozent auf 31,42 EUR) und flatexDEGIRO (-3,42 Prozent auf 24,26 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 244 202 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 37,132 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Aroundtown SA-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at