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Index im Fokus 12.11.2026 17:58:45

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende

Der MDAX zeigte sich am Donnerstagabend im Minus.

Zum Handelsschluss tendierte der MDAX im XETRA-Handel 0,65 Prozent tiefer bei 30 871,80 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 348,061 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,155 Prozent auf 31 122,85 Punkte an der Kurstafel, nach 31 074,69 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 31 216,27 Punkte, das Tagestief hingegen 30 718,34 Zähler.

MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,821 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 30 104,33 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 32 335,17 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 12.11.2025, den Stand von 29 573,63 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 0,348 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell freenet (+ 2,61 Prozent auf 24,42 EUR), LANXESS (+ 2,17 Prozent auf 13,20 EUR), Ströer SE (+ 1,81 Prozent auf 39,28 EUR), Talanx (+ 1,45 Prozent auf 132,80 EUR) und United Internet (+ 1,23 Prozent auf 24,78 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-5,08 Prozent auf 76,60 EUR), HENSOLDT (-3,78 Prozent auf 79,46 EUR), RENK (-3,78 Prozent auf 32,88 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,98 Prozent auf 50,45 EUR) und Sartorius vz (-2,55 Prozent auf 287,10 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 088 532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 41,665 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Die TUI-Aktie präsentiert mit 5,77 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im MDAX?
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freenet AG 24,46 0,16% freenet AG
HENSOLDT 79,70 1,09% HENSOLDT
LANXESS AG 13,07 0,23% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,79 1,52% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,19 0,07% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 32,97 0,92% RENK
Sartorius AG Vz. 289,90 1,43% Sartorius AG Vz.
Ströer SE & Co. KGaA 38,68 -0,77% Ströer SE & Co. KGaA
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 48,42 -2,61% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Talanx AG 133,20 0,68% Talanx AG
thyssenkrupp AG 12,11 -2,34% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 75,70 -1,30% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 7,52 -0,19% TUI AG
United Internet AG 25,10 1,87% United Internet AG

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