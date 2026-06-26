Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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Index im Fokus 26.06.2026 12:26:47

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX verbucht am Freitagmittag Verluste

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX verbucht am Freitagmittag Verluste

Am Freitagmittag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 1,20 Prozent auf 31 588,03 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 347,367 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,458 Prozent auf 31 826,35 Punkte an der Kurstafel, nach 31 972,64 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 31 829,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 558,35 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 3,42 Prozent nach unten. Der MDAX wies vor einem Monat, am 26.05.2026, einen Stand von 32 698,65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, wurde der MDAX mit 28 264,78 Punkten berechnet. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 26.06.2025, den Stand von 30 100,76 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,96 Prozent aufwärts. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit RENK (+ 3,86 Prozent auf 42,48 EUR), Evonik (+ 0,88 Prozent auf 16,07 EUR), LANXESS (+ 0,68 Prozent auf 16,27 EUR), LEG Immobilien (+ 0,45 Prozent auf 55,45 EUR) und HUGO BOSS (+ 0,32 Prozent auf 37,63 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Porsche Automobil (-4,67 Prozent auf 28,37 EUR), Siltronic (-4,37 Prozent auf 83,10 EUR), TUI (-3,86 Prozent auf 7,42 EUR), thyssenkrupp (-3,83 Prozent auf 10,67 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,79 Prozent auf 73,70 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. 1 242 325 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 39,346 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,86 erwartet. Mit 8,33 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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22.06.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.06.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
11.06.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
10.06.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Evonik AG 15,90 -0,19% Evonik AG
freenet AG 23,82 -1,33% freenet AG
HUGO BOSS AG 37,65 0,56% HUGO BOSS AG
LANXESS AG 16,08 -0,50% LANXESS AG
LEG Immobilien 55,35 0,73% LEG Immobilien
Porsche Automobil Holding SE 27,88 -6,66% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,08 -2,45% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 42,57 3,35% RENK
Siltronic AG 81,65 -6,04% Siltronic AG
thyssenkrupp AG 10,35 -6,46% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 73,30 -4,68% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 7,38 -3,95% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 588,65 -1,20%

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