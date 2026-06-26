Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Index im Fokus
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26.06.2026 12:26:47
Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX verbucht am Freitagmittag Verluste
Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 1,20 Prozent auf 31 588,03 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 347,367 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,458 Prozent auf 31 826,35 Punkte an der Kurstafel, nach 31 972,64 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 31 829,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 558,35 Punkten lag.
MDAX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 3,42 Prozent nach unten. Der MDAX wies vor einem Monat, am 26.05.2026, einen Stand von 32 698,65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, wurde der MDAX mit 28 264,78 Punkten berechnet. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 26.06.2025, den Stand von 30 100,76 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,96 Prozent aufwärts. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
MDAX-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit RENK (+ 3,86 Prozent auf 42,48 EUR), Evonik (+ 0,88 Prozent auf 16,07 EUR), LANXESS (+ 0,68 Prozent auf 16,27 EUR), LEG Immobilien (+ 0,45 Prozent auf 55,45 EUR) und HUGO BOSS (+ 0,32 Prozent auf 37,63 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Porsche Automobil (-4,67 Prozent auf 28,37 EUR), Siltronic (-4,37 Prozent auf 83,10 EUR), TUI (-3,86 Prozent auf 7,42 EUR), thyssenkrupp (-3,83 Prozent auf 10,67 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,79 Prozent auf 73,70 EUR).
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. 1 242 325 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 39,346 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,86 erwartet. Mit 8,33 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|22.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|22.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|15,90
|-0,19%
|freenet AG
|23,82
|-1,33%
|HUGO BOSS AG
|37,65
|0,56%
|LANXESS AG
|16,08
|-0,50%
|LEG Immobilien
|55,35
|0,73%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,88
|-6,66%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,08
|-2,45%
|RENK
|42,57
|3,35%
|Siltronic AG
|81,65
|-6,04%
|thyssenkrupp AG
|10,35
|-6,46%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|73,30
|-4,68%
|TUI AG
|7,38
|-3,95%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 588,65
|-1,20%
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