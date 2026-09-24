SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|MDAX-Performance
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24.09.2026 17:58:24
Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste
Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,36 Prozent schwächer bei 30 790,64 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 351,074 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,514 Prozent tiefer bei 31 055,46 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 31 215,77 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 065,86 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 765,07 Zählern.
MDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 1,51 Prozent nach. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wurde der MDAX mit 32 031,55 Punkten berechnet. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 24.06.2026, einen Wert von 31 919,25 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 309,84 Punkten.
Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,610 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 4,86 Prozent auf 265,30 EUR), IONOS (+ 3,22 Prozent auf 35,22 EUR), Talanx (+ 1,00 Prozent auf 121,00 EUR), Porsche vz (+ 0,57 Prozent auf 44,41 EUR) und Knorr-Bremse (+ 0,38 Prozent auf 106,10 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Schaeffler (-6,17 Prozent auf 6,54 EUR), Nordex (-5,35 Prozent auf 38,54 EUR), JENOPTIK (-4,31 Prozent auf 40,42 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,25 Prozent auf 68,65 EUR) und HENSOLDT (-4,16 Prozent auf 76,00 EUR) unter Druck.
MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 619 324 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 39,528 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.
MDAX-Fundamentaldaten
Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|Porsche Automobil Holding SE
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|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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