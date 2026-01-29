Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags leichter

In Frankfurt ist am vierten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,01 Prozent tiefer bei 31 637,01 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 370,934 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,227 Prozent stärker bei 31 712,12 Punkten, nach 31 640,37 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 31 855,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 560,87 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,453 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 29.12.2025, den Wert von 30 452,53 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 29.10.2025, bei 29 940,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 26 213,82 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,12 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell DWS Group GmbH (+ 12,03 Prozent auf 64,25 EUR), Aurubis (+ 6,38 Prozent auf 170,10 EUR), flatexDEGIRO (+ 3,61 Prozent auf 41,86 EUR), Talanx (+ 2,21 Prozent auf 106,30 EUR) und LANXESS (+ 1,53 Prozent auf 17,97 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen IONOS (-6,25 Prozent auf 27,75 EUR), PUMA SE (-5,35 Prozent auf 22,10 EUR), AUTO1 (-4,19 Prozent auf 27,90 EUR), KION GROUP (-2,76 Prozent auf 61,55 EUR) und Sartorius vz (-2,72 Prozent auf 243,50 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 666 231 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 36,982 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Evonik-Aktie mit 8,58 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

