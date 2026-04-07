Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Am Dienstag notierte der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,54 Prozent leichter bei 28 759,77 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 345,558 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,250 Prozent auf 28 988,69 Punkte an der Kurstafel, nach 28 916,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 215,42 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28 620,34 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Stand von 29 482,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 064,64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, lag der MDAX-Kurs bei 24 640,54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 7,17 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell K+S (+ 4,87 Prozent auf 17,22 EUR), LANXESS (+ 4,21 Prozent auf 18,57 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,78 Prozent auf 85,15 EUR), Aurubis (+ 2,04 Prozent auf 155,10 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,01 Prozent auf 33,95 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Delivery Hero (-5,34 Prozent auf 15,69 EUR), AUTO1 (-5,31 Prozent auf 14,63 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,03 Prozent auf 35,72 EUR), AUMOVIO (-3,54 Prozent auf 33,55 EUR) und TRATON (-2,92 Prozent auf 30,60 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 891 260 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 35,529 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Die TUI-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at