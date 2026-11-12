Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich schwächer

Am Donnerstag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 15:42 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,51 Prozent auf 30 917,71 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 348,061 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,155 Prozent höher bei 31 122,85 Punkten in den Handel, nach 31 074,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 30 843,24 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 216,27 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,971 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 30 104,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 335,17 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bewegte sich der MDAX bei 29 573,63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 0,200 Prozent ein. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit freenet (+ 2,77 Prozent auf 24,46 EUR), United Internet (+ 2,37 Prozent auf 25,06 EUR), Aroundtown SA (+ 2,16) Prozent auf 1,70 EUR), LEG Immobilien (+ 1,69 Prozent auf 50,50 EUR) und LANXESS (+ 1,63 Prozent auf 13,13 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,71 Prozent auf 76,90 EUR), HENSOLDT (-3,44 Prozent auf 79,74 EUR), RENK (-3,42 Prozent auf 33,00 EUR), Sartorius vz (-3,26 Prozent auf 285,00 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,17 Prozent auf 50,35 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 572 973 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 41,665 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,77 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at