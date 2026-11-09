Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer

Um 09:11 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,10 Prozent auf 30 612,14 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 343,557 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,072 Prozent leichter bei 30 620,31 Punkten in den Handel, nach 30 642,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 624,68 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 560,95 Zählern.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29 989,90 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32 407,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 28 793,94 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,19 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 2,86 Prozent auf 66,60 EUR), DEUTZ (+ 2,16 Prozent auf 9,45 EUR), Salzgitter (+ 1,06 Prozent auf 49,40 EUR), Aurubis (+ 0,95 Prozent auf 138,80 EUR) und HENSOLDT (+ 0,93 Prozent auf 78,16 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen LANXESS (-2,67 Prozent auf 12,75 EUR), Aroundtown SA (-1,44 Prozent auf 1,64 EUR), WACKER CHEMIE (-1,39 Prozent auf 78,30 EUR), PUMA SE (-1,23 Prozent auf 26,49 EUR) und K+S (-1,05 Prozent auf 13,22 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 201 811 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,952 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at