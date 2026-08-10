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MDAX im Fokus 10.08.2026 17:58:46

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels im Minus

Der MDAX erlitt am Abend Verluste.

Am Montag notierte der MDAX via XETRA letztendlich 0,27 Prozent leichter bei 32 319,78 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 356,925 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,245 Prozent auf 32 486,46 Punkte an der Kurstafel, nach 32 407,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 32 535,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 32 280,56 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Der MDAX lag vor einem Monat, am 10.07.2026, bei 31 919,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 181,06 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 31 493,41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,33 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit DEUTZ (+ 2,91 Prozent auf 10,61 EUR), Sartorius vz (+ 2,76 Prozent auf 238,60 EUR), HENSOLDT (+ 1,90 Prozent auf 92,04 EUR), AUMOVIO (+ 1,87 Prozent auf 38,20 EUR) und Schaeffler (+ 1,40 Prozent auf 7,24 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,09 Prozent auf 77,30 EUR), AUTO1 (-3,21 Prozent auf 21,08 EUR), freenet (-2,75 Prozent auf 23,34 EUR), TUI (-2,65 Prozent auf 7,50 EUR) und Bechtle (-2,61 Prozent auf 36,62 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 348 946 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 39,601 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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AUMOVIO 38,10 1,87% AUMOVIO
AUTO1 21,02 -3,49% AUTO1
Bechtle AG 36,66 -1,82% Bechtle AG
DEUTZ AG 10,66 1,91% DEUTZ AG
freenet AG 23,44 -2,74% freenet AG
HENSOLDT 91,30 0,84% HENSOLDT
Lufthansa AG 8,31 -1,63% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 28,65 -1,44% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,52 1,27% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Sartorius AG Vz. 237,80 2,72% Sartorius AG Vz.
Schaeffler AG 7,26 0,97% Schaeffler AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 78,05 -6,25% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12,40 -1,24% thyssenkrupp AG
TUI AG 7,52 -2,84% TUI AG

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