Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,11 Prozent tiefer bei 31 791,02 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 372,380 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,166 Prozent stärker bei 31 879,13 Punkten in den Dienstagshandel, nach 31 826,25 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 909,54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 31 782,85 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bewegte sich der MDAX bei 30 302,78 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 27.10.2025, bei 30 140,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.01.2025, wurde der MDAX mit 26 104,10 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,62 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit PUMA SE (+ 10,96 Prozent auf 24,00 EUR), Fielmann (+ 4,09 Prozent auf 42,00 EUR), Bilfinger SE (+ 1,00 Prozent auf 121,00 EUR), IONOS (+ 0,88 Prozent auf 28,50 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 0,67 Prozent auf 97,50 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen AUTO1 (-1,91 Prozent auf 29,86 EUR), TUI (-1,67 Prozent auf 9,09 EUR), TAG Immobilien (-1,60 Prozent auf 14,14 EUR), Delivery Hero (-1,55 Prozent auf 26,09 EUR) und LANXESS (-1,28 Prozent auf 17,74 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX weist die PUMA SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 215 498 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 38,139 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,41 zu Buche schlagen. Die Evonik-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

