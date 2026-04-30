Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Start in der Verlustzone

Der MDAX gibt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,04 Prozent auf 29 997,56 Punkte nach. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 358,240 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,795 Prozent auf 29 772,14 Punkte an der Kurstafel, nach 30 010,78 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29 997,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29 710,29 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Wochenbeginn fiel der MDAX bereits um 1,22 Prozent zurück. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wies der MDAX einen Stand von 27 800,49 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, den Wert von 31 164,44 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 28 737,65 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,17 Prozent abwärts. Bei 32 383,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell KION GROUP (+ 6,37 Prozent auf 45,76 EUR), Delivery Hero (+ 4,73 Prozent auf 20,04 EUR), AIXTRON SE (+ 3,58 Prozent auf 46,29 EUR), DEUTZ (+ 2,64 Prozent auf 9,72 EUR) und PUMA SE (+ 1,30 Prozent auf 25,00 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen RTL (-15,57 Prozent auf 32,00 EUR), RATIONAL (-3,28 Prozent auf 618,50 EUR), HOCHTIEF (-2,18 Prozent auf 439,40 EUR), Nemetschek SE (-2,07 Prozent auf 61,50 EUR) und FUCHS SE VZ (-1,79 Prozent auf 40,66 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 661 205 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 36,025 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

2026 hat die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 7,63 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at