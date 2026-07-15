Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Start in Rot

Um 09:13 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 0,76 Prozent auf 31 857,31 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 350,084 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,107 Prozent leichter bei 32 066,55 Punkten, nach 32 100,91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31 844,83 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32 066,93 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,362 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 15.06.2026, einen Wert von 32 582,63 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wurde der MDAX mit 30 887,08 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, wies der MDAX einen Stand von 31 086,25 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2,83 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit JENOPTIK (+ 3,12 Prozent auf 42,34 EUR), Schaeffler (+ 2,02 Prozent auf 8,57 EUR), PUMA SE (+ 0,74 Prozent auf 28,55 EUR), HELLA GmbH (+ 0,14 Prozent auf 70,10 EUR) und TRATON (+ 0,11 Prozent auf 34,90 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Delivery Hero (-3,07 Prozent auf 37,90 EUR), HENSOLDT (-2,43 Prozent auf 71,38 EUR), Siltronic (-2,21 Prozent auf 95,25 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,19 Prozent auf 80,50 EUR) und TAG Immobilien (-1,80 Prozent auf 13,11 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 131 152 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38,736 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,72 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at