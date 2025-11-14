Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag mit Abgaben

Der SDAX zeigt sich derzeit in Rot.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 1,54 Prozent leichter bei 15 958,96 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 80,821 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,748 Prozent leichter bei 16 087,82 Punkten in den Freitagshandel, nach 16 209,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 16 087,82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 876,87 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,014 Prozent. Vor einem Monat, am 14.10.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 998,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17 198,19 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 14.11.2024, den Wert von 13 376,49 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 14,92 Prozent zu. Bei 18 206,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 183,63 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Nagarro SE (+ 27,33 Prozent auf 57,30 EUR), INDUS (+ 3,67 Prozent auf 25,40 EUR), SMA Solar (+ 3,35 Prozent auf 29,58 EUR), CANCOM SE (+ 3,01 Prozent auf 25,70 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,76 Prozent auf 5,04 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Heidelberger Druckmaschinen (-7,84 Prozent auf 1,94 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-6,06 Prozent auf 82,20 EUR), Dürr (-6,03 Prozent auf 19,78 EUR), SFC Energy (-5,87 Prozent auf 13,48 EUR) und Alzchem Group (-4,26 Prozent auf 130,20 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 059 673 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 6,331 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

