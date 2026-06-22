Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Montagmittag schwächer

Am Montag bewegt sich der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,43 Prozent leichter bei 18 246,48 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 88,861 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,019 Prozent stärker bei 18 514,82 Punkten, nach 18 511,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 18 514,82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 227,95 Punkten verzeichnete.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 736,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, betrug der SDAX-Kurs 16 197,98 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 16 524,22 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,13 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Energiekontor (+ 1,33 Prozent auf 41,85 EUR), Vincorion (+ 1,27 Prozent auf 18,28 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,09 Prozent auf 15,73 EUR), ATOSS Software (+ 0,99 Prozent auf 71,20 EUR) und EVOTEC SE (+ 0,43 Prozent auf 4,65 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-6,10 Prozent auf 27,70 EUR), tonies (-4,34 Prozent auf 12,34 EUR), pbb (-4,29 Prozent auf 3,35 EUR), Douglas (-3,69 Prozent auf 7,82 EUR) und secunet Security Networks (-3,62 Prozent auf 175,60 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 439 539 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 3,731 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,14 erwartet. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,98 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at