Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in der Verlustzone

Das macht der SDAX am vierten Tag der Woche.

Um 15:40 Uhr sinkt der SDAX im XETRA-Handel um 0,17 Prozent auf 18 533,01 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 89,154 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,329 Prozent auf 18 503,94 Punkte an der Kurstafel, nach 18 564,98 Punkten am Vortag.

Bei 18 594,27 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 470,38 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1,19 Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 045,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 911,06 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 30.07.2025, den Wert von 17 719,82 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,78 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Drägerwerk (+ 9,96 Prozent auf 106,00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 7,75 Prozent auf 14,60 EUR), PVA TePla (+ 5,23 Prozent auf 32,98 EUR), SMA Solar (+ 4,95 Prozent auf 55,15 EUR) und Hypoport SE (+ 4,23 Prozent auf 85,05 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen TeamViewer (-7,98 Prozent auf 6,23 EUR), Alzchem Group (-7,01 Prozent auf 161,80 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,12 Prozent auf 65,75 EUR), HelloFresh (-3,96 Prozent auf 3,54 EUR) und 1&1 (-3,35 Prozent auf 20,20 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX weist die TeamViewer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 602 061 Aktien gehandelt. Mit 3,723 Mrd. Euro macht die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at