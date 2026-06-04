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Kursverlauf 04.06.2026 17:59:17

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX beendet den Donnerstagshandel im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX beendet den Donnerstagshandel im Minus

Der SDAX schloss den Donnerstagshandel kaum verändert ab.

Am Donnerstag ging der SDAX nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 18 760,39 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 92,950 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,110 Prozent fester bei 18 790,43 Punkten, nach 18 769,86 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 800,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 655,41 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 2,93 Prozent. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.05.2026, bei 18 008,68 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 04.03.2026, bei 17 556,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, wies der SDAX 16 897,55 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,09 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit PNE (+ 5,12 Prozent auf 10,68 EUR), Verve Group (+ 4,69 Prozent auf 1,74 EUR), TeamViewer (+ 4,50 Prozent auf 6,15 EUR), Energiekontor (+ 4,14 Prozent auf 44,00 EUR) und tonies (+ 4,01 Prozent auf 10,90 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil HAMBORNER REIT (-8,37 Prozent auf 4,60 EUR), INDUS (-6,72 Prozent auf 27,05 EUR), SFC Energy (-5,59 Prozent auf 21,10 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,03 Prozent auf 37,74 EUR) und Siltronic (-4,11 Prozent auf 100,20 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 951 406 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,166 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,97 zu Buche schlagen. Mit 7,35 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,95 0,42% 1&1 AG
Energiekontor AG 43,25 2,61% Energiekontor AG
HAMBORNER REIT 4,63 -7,77% HAMBORNER REIT
INDUS AG 27,10 -6,07% INDUS AG
Mutares 28,80 -0,17% Mutares
PNE AG 10,66 5,54% PNE AG
SFC Energy AG 21,10 -4,52% SFC Energy AG
Siltronic AG 100,90 -2,98% Siltronic AG
TeamViewer 6,13 4,79% TeamViewer
tonies 10,78 3,65% tonies
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 37,70 -3,97% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Verve Group 1,67 0,97% Verve Group

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 759,59 -0,05%

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