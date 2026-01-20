Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX beendet den Handel in der Verlustzone

Der SDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,91 Prozent tiefer bei 17 667,01 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 97,593 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,500 Prozent tiefer bei 17 920,80 Punkten in den Handel, nach 18 010,89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Dienstag bei 17 569,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 921,84 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der SDAX mit 16 732,54 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wies der SDAX einen Stand von 17 100,59 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.01.2025, wies der SDAX 14 091,24 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,79 Prozent nach oben. Bei 18 392,27 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 17 174,39 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Salzgitter (+ 1,39 Prozent auf 46,62 EUR), Alzchem Group (+ 1,34 Prozent auf 166,20 EUR), tonies (+ 0,57 Prozent auf 10,56 EUR), Klöckner (+ 0,55 Prozent auf 11,06 EUR) und PVA TePla (+ 0,29 Prozent auf 27,76 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Hypoport SE (-16,67 Prozent auf 103,00 EUR), Douglas (-8,29 Prozent auf 10,40 EUR), Energiekontor (-7,64 Prozent auf 35,05 EUR), HelloFresh (-6,28 Prozent auf 5,37 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,05 Prozent auf 23,70 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Konzerne

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Klöckner-Aktie. 1 686 944 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,987 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,38 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

