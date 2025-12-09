Wacker Neuson Aktie
Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX beendet die Dienstagssitzung mit Verlusten
Der SDAX schloss den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 16 863,66 Punkten ab. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 84,144 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,021 Prozent auf 16 882,62 Punkte an der Kurstafel, nach 16 879,00 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 16 791,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 921,84 Einheiten.
SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der SDAX einen Wert von 15 779,45 Punkten auf. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 09.09.2025, bei 16 595,52 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 09.12.2024, den Wert von 14 079,55 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 21,43 Prozent zu Buche. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 183,63 Zählern.
SDAX-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell MBB SE (+ 5,61 Prozent auf 199,60 EUR), Verve Group (+ 3,14 Prozent auf 1,71 EUR), SMA Solar (+ 3,13 Prozent auf 35,58 EUR), Alzchem Group (+ 2,93 Prozent auf 161,40 EUR) und Dürr (+ 2,63 Prozent auf 21,45 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil EVOTEC SE (-7,20 Prozent auf 5,10 EUR), Wacker Neuson SE (-3,97 Prozent auf 24,20 EUR), adesso SE (-3,96 Prozent auf 87,20 EUR), Formycon (-3,61 Prozent auf 24,00 EUR) und STO SE (-3,53 Prozent auf 120,20 EUR).
Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 3 218 914 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 7,209 Mrd. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,66 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.
Analysen zu Wacker Neuson SE
|03.12.25
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|02.12.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|13.11.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adesso SE
|87,30
|0,00%
|Alzchem Group AG
|163,20
|0,12%
|Dürr AG
|21,40
|0,47%
|EVOTEC SE
|5,08
|0,04%
|Formycon AG
|24,25
|0,62%
|HAMBORNER REIT
|4,37
|-1,13%
|MBB SE
|202,50
|-0,25%
|Mutares
|28,65
|0,00%
|Schaeffler AG
|7,45
|-0,07%
|SMA Solar AG
|35,86
|0,28%
|Stabilus SE
|18,68
|0,00%
|STO SE & Co. KGaA
|120,40
|-0,17%
|Verve Group
|1,69
|0,00%
|Wacker Neuson SE
|23,90
|-0,21%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|16 857,79
|-0,13%
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.