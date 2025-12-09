Wacker Neuson Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX beendet die Dienstagssitzung mit Verlusten

Der SDAX ging kaum verändert aus dem Handelstag.

Der SDAX schloss den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 16 863,66 Punkten ab. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 84,144 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,021 Prozent auf 16 882,62 Punkte an der Kurstafel, nach 16 879,00 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16 791,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 921,84 Einheiten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der SDAX einen Wert von 15 779,45 Punkten auf. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 09.09.2025, bei 16 595,52 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 09.12.2024, den Wert von 14 079,55 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 21,43 Prozent zu Buche. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 183,63 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell MBB SE (+ 5,61 Prozent auf 199,60 EUR), Verve Group (+ 3,14 Prozent auf 1,71 EUR), SMA Solar (+ 3,13 Prozent auf 35,58 EUR), Alzchem Group (+ 2,93 Prozent auf 161,40 EUR) und Dürr (+ 2,63 Prozent auf 21,45 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil EVOTEC SE (-7,20 Prozent auf 5,10 EUR), Wacker Neuson SE (-3,97 Prozent auf 24,20 EUR), adesso SE (-3,96 Prozent auf 87,20 EUR), Formycon (-3,61 Prozent auf 24,00 EUR) und STO SE (-3,53 Prozent auf 120,20 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 3 218 914 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 7,209 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,66 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

03.12.25 Wacker Neuson Hold Warburg Research
02.12.25 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.25 Wacker Neuson Hold Warburg Research
13.11.25 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

adesso SE 87,30 0,00% adesso SE
Alzchem Group AG 163,20 0,12% Alzchem Group AG
Dürr AG 21,40 0,47% Dürr AG
EVOTEC SE 5,08 0,04% EVOTEC SE
Formycon AG 24,25 0,62% Formycon AG
HAMBORNER REIT 4,37 -1,13% HAMBORNER REIT
MBB SE 202,50 -0,25% MBB SE
Mutares 28,65 0,00% Mutares
Schaeffler AG 7,45 -0,07% Schaeffler AG
SMA Solar AG 35,86 0,28% SMA Solar AG
Stabilus SE 18,68 0,00% Stabilus SE
STO SE & Co. KGaA 120,40 -0,17% STO SE & Co. KGaA
Verve Group 1,69 0,00% Verve Group
Wacker Neuson SE 23,90 -0,21% Wacker Neuson SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 16 857,79 -0,13%

