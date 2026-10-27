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Hypoport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365

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XETRA-Handel im Blick 27.10.2026 09:28:50

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX beginnt Dienstagshandel im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX beginnt Dienstagshandel im Minus

Der SDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Um 09:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,19 Prozent auf 18 298,19 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,300 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,205 Prozent schwächer bei 18 295,17 Punkten, nach 18 332,77 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 334,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 295,17 Einheiten.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 18 124,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, stand der SDAX noch bei 18 276,38 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 27.10.2025, einen Stand von 17 310,95 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,43 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 3,56 Prozent auf 233,00 EUR), Hypoport SE (+ 3,38 Prozent auf 84,10 EUR), GFT SE (+ 1,75 Prozent auf 29,00 EUR), SFC Energy (+ 1,15 Prozent auf 17,64 EUR) und secunet Security Networks (+ 0,81 Prozent auf 250,00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil ATOSS Software (-3,06 Prozent auf 92,00 EUR), CANCOM SE (-2,65 Prozent auf 22,05 EUR), JOST Werke (-1,82 Prozent auf 59,20 EUR), Mutares (-1,66 Prozent auf 29,60 EUR) und Vossloh (-1,62 Prozent auf 48,66 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die Eckert Ziegler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 35 224 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4,991 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,59 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,60 0,64% 1&1 AG
ATOSS Software AG 94,10 -0,42% ATOSS Software AG
CANCOM SE 21,45 -0,23% CANCOM SE
Eckert & Ziegler 12,95 -0,38% Eckert & Ziegler
GFT SE 28,75 0,88% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,09 1,11% HAMBORNER REIT
Hypoport SE 83,55 -0,54% Hypoport SE
JOST Werke AG 58,50 -2,50% JOST Werke AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 66,70 -0,89% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 30,00 1,52% Mutares
OHB SE 231,00 2,90% OHB SE
secunet Security Networks AG 251,50 1,62% secunet Security Networks AG
SFC Energy AG 18,00 2,97% SFC Energy AG
Vossloh AG 49,28 0,20% Vossloh AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 364,36 0,17%

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