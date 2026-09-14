Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX gibt mittags nach

Um 12:08 Uhr sinkt der SDAX im XETRA-Handel um 0,78 Prozent auf 18 204,25 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 92,780 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,020 Prozent auf 18 342,96 Punkte an der Kurstafel, nach 18 346,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Montag bei 18 192,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 372,41 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 14.08.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 633,51 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 18 377,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 561,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,89 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Punkte.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell TeamViewer (+ 4,56 Prozent auf 6,65 EUR), ATOSS Software (+ 2,91 Prozent auf 91,80 EUR), GFT SE (+ 1,80 Prozent auf 25,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,72 Prozent auf 30,82 EUR) und CANCOM SE (+ 1,57 Prozent auf 22,70 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen LPKF Laser Electronics (-9,69 Prozent auf 11,65 EUR), PVA TePla (-9,07 Prozent auf 27,48 EUR), Basler (-8,28 Prozent auf 21,05 EUR), ASTA Energy Solutions (-7,79 Prozent auf 59,20 EUR) und SMA Solar (-5,52 Prozent auf 55,65 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 295 341 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,238 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at