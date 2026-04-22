Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX in Rot

Der SDAX zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Um 15:41 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,30 Prozent schwächer bei 18 077,28 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 91,326 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,249 Prozent fester bei 18 176,11 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 131,02 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 077,28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 226,24 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,045 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 16 197,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 345,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, wies der SDAX einen Wert von 15 104,28 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,16 Prozent zu. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Zählern.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 3,24 Prozent auf 71,70 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,23 Prozent auf 1,51 EUR), Verve Group (+ 2,22 Prozent auf 1,52 EUR), KWS SAAT SE (+ 2,19 Prozent auf 74,70 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,88 Prozent auf 173,00 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Dürr (-2,66 Prozent auf 21,95 EUR), CANCOM SE (-2,62 Prozent auf 26,00 EUR), Vossloh (-2,57 Prozent auf 75,80 EUR), Nagarro SE (-2,46 Prozent auf 47,60 EUR) und HelloFresh (-2,40 Prozent auf 4,56 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 450 088 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 4,316 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 3,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 8,76 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at