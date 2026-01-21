Energiekontor Aktie

Energiekontor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506

Kursverlauf 21.01.2026 12:27:27

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein

Anleger in Frankfurt treten aktuell den Rückzug an.

Der SDAX gibt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,72 Prozent auf 17 505,44 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 96,097 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,207 Prozent fester bei 17 668,88 Punkten, nach 17 632,41 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 17 668,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 505,44 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 3,02 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 16 732,54 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 21.10.2025, bei 17 155,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, wies der SDAX 14 145,76 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 0,863 Prozent zu Buche. Bei 18 392,27 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 17 174,39 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 2,19 Prozent auf 47,64 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 1,92 Prozent auf 79,70 EUR), Dürr (+ 1,14 Prozent auf 22,20 EUR), Schaeffler (+ 1,06 Prozent auf 10,48 EUR) und Energiekontor (+ 1,00 Prozent auf 35,40 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Hypoport SE (-4,95 Prozent auf 97,90 EUR), Alzchem Group (-4,45 Prozent auf 158,80 EUR), adesso SE (-3,43 Prozent auf 81,60 EUR), SMA Solar (-3,17 Prozent auf 33,04 EUR) und Verve Group (-3,14 Prozent auf 1,79 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 545 304 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 9,789 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,34 zu Buche schlagen. Mit 8,20 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

13.01.26 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.25 adesso Buy Warburg Research
13.11.25 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
