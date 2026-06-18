Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstag.

Um 09:11 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,15 Prozent auf 18 447,24 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 89,672 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,092 Prozent tiefer bei 18 458,20 Punkten in den Handel, nach 18 475,26 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 478,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 423,80 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 0,806 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 429,44 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, bei 16 873,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 685,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 6,29 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell tonies (+ 3,24 Prozent auf 12,76 EUR), Energiekontor (+ 1,88 Prozent auf 40,60 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,62 Prozent auf 175,40 EUR), EVOTEC SE (+ 1,35 Prozent auf 4,79 EUR) und Medios (+ 1,10 Prozent auf 12,86 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil CANCOM SE (-5,78 Prozent auf 24,45 EUR), Sixt SE St (-4,03 Prozent auf 72,55 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,52 Prozent auf 30,16 EUR), SCHOTT Pharma (-2,28 Prozent auf 16,32 EUR) und Verve Group (-2,15 Prozent auf 1,46 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 61 058 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,025 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,97 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at