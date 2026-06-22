Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX nachmittags in der Verlustzone

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,84 Prozent tiefer bei 18 355,73 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 88,861 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,019 Prozent auf 18 514,82 Punkte an der Kurstafel, nach 18 511,25 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 18 514,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 227,95 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wies der SDAX 18 736,95 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, notierte der SDAX bei 16 197,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Stand von 16 524,22 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,76 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 7,54 Prozent auf 26,82 EUR), Ottobock (+ 2,39 Prozent auf 51,50 EUR), Energiekontor (+ 1,82 Prozent auf 42,05 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,48 Prozent auf 15,79 EUR) und Basler (+ 1,43 Prozent auf 31,90 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil LPKF Laser Electronics (-11,86 Prozent auf 26,00 EUR), pbb (-6,40 Prozent auf 3,27 EUR), tonies (-5,58 Prozent auf 12,18 EUR), secunet Security Networks (-4,06 Prozent auf 174,80 EUR) und Nagarro SE (-3,82 Prozent auf 34,20 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 647 504 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Springer Nature-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,731 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at